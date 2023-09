In Frankfurt (Oder) steht wieder eine große Boxveranstaltung an. Der Box-Club Frankfurt (Oder) lädt am Sonnabend (30.9.) zur „1. Frankfurter Fight Night“ in die Brandenburg-Halle ein. 14 Amateurboxerinnen und Amateurboxer vom Bundes- und Olympiastützpunkt in der Stadt treten gegen Kontrahenten vom Club Czarni Slupsk aus Polen an.

Die gastgebenden Faustkämpfer möchten mit dem Termin die Boxbegeisterung in der Region wieder aufleben lassen und an alte Glanzzeiten der Boxstadt Frankfurt (Oder) anknüpfen. Mehrere Hundert Zuschauer werden erwartet und sollen einen spannenden Kampfabend erleben.

Axel Schulz ist am Sonnabend in Frankfurt (Oder) dabei

Einer von ihnen ist der frühere Vize-Europameister Axel Schulz, der einst beim Box-Club Frankfurt (Oder) seine Karriere begonnen hatte, und Schirmherr der Veranstaltung ist. An dem Abend gibt es Kämpfe verschiedener Alters- und Gewichtsklassen zu sehen. Die Landesauswahl aus Brandenburg und aus Frankfurt (Oder) misst sich mit einer Auswahl aus Polen, darunter einige Amateure aus der Nationalmannschaft.

Offizieller Beginn ist um 18 Uhr, bereits ab circa 17 Uhr sind Vorkämpfe mit Nachwuchsboxern geplant. „Das werden super-spannende Kämpfe und ich als Schwergewichtsboxer freue mich natürlich auf die schweren Jungs, wo es auch richtig zur Sache gehen kann“, blickt Schirmherr Axel Schulz voraus.

Zu ihnen gehört Laurens Hagen (20), der gegen den Polen Szymon Nadionek ran muss. Silvio Schierle, Nikita Putilov, Canan Tas und Maxi Klötzer trainieren am Stützpunkt und hoffen noch auf eine Teilnahme in Paris. Dort sind im kommenden Sommer die Olympischen Spiele. Halbschwergewichtler Silvio Schierle (26) boxt am Sonnabend gegen den Tschechen Daniel Komarek, Maxi Klötzer steigt gegen Marta Prill in den Ring. Canan Tas misst sich dann mit Dominika Plichta.

Durch den Abend leiten wird Ringsprecher Frank Philipp. Er ist selbst Frankfurter und eigentlich Radiomoderator – seine Stimme dürfte vielen bekannt sein vom BB-Radio. Bereits im vergangenen Jahr habe ein Boxabend gegen moldauische Athleten circa 500 Zuschauer angezogen, erzählt er. An den Erfolg wolle der Box-Club nun anknüpfen und erwarte diesmal sogar mehr Zuschauerandrang.

Das Unterhaltungsprogramm rund um den Ring

Am Sonnabend soll in der Stendaler Straße 26 ein breiteres Publikum angesprochen werden. Die sportlichen Wettkämpfe würden aufgepeppt. „Es gibt mehr Show drumherum“, sagt Frank Philipp. Cheerleader der Red Socks werden für Unterhaltung sorgen. Nummern-Girls sind am Ring dabei. Außerdem hat sich die junge Sängerin Verena de la Caridad angekündigt. Die Schülerin aus Frankfurt (Oder) besitzt eine außergewöhnliche Soulstimme.

Axel Schulz freut sich schon: „Die Stimmung wird toll sein, weil die Zuschauer in der Brandenburghalle auch dicht am Ring sind. Das gibt eine Superatmosphäre und Boxen live zu erleben ist immer klasse.“

Karten gibt es im Vorverkauf für 10, ermäßigt 5 Euro in der Hutten-Buchhandlung, „Vom Fass“ auf der Magistrale, Hausarztpraxis Dr. Christian Pierau und beim Boxclub Frankfurt sowie an der Abendkasse. Einlass ist ab 16.30 Uhr.