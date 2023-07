Als sich am späten Samstagabend (8.7.) die Temperaturen langsam etwas abgekühlten, strömten die Besucher beim Stadtfest Bunter Hering in Frankfurt (Oder) in Scharen zum Brunnenplatz. Ihr gemeinsames Ziel: Thomas Anders live erleben und Teil eines unvergesslichen Abends sein. Bereits einige Zeit vor Konzertbeginn war es auf dem Brunnenplatz krachend voll.

Als Moderatorin Joanna Jambor dann endlich den „Gentleman of Music“ ankündigte, war die Vorfreude förmlich spürbar, viele im Publikum zückten ihre Smartphones, um den Auftritt und die Stimmung im Bild festzuhalten. Unter tosendem Applaus betrat Thomas Anders gegen 22:15 Uhr die Bühne. Und in der ersten Reihe flossen die ersten Tränen. Denn dort standen Mitglieder seines Fanclubs, die aus ganz Deutschland und zum Teil auch aus Polen angereist waren. Einige der Fans hatten bereits seit den Mittagsstunden ihre Plätze gehalten, um dem Pop- und Schlagersänger ganz nah zu sein.

Thomas Anders elektrisiert mit Songs von Modern Talking

Anders startete den Abend mit seinen neueren Songs. Obwohl er mit dem englischen Titel „Cosmic Rider“ begann, sang er anschließend auch viel auf Deutsch.

In einem Interview mit der MOZ vor dem Bunten Hering hatte er gesagt: „Ich war so daran gewöhnt, auf Englisch zu singen. Ich habe vier Jahre daran gearbeitet, bis ich das Richtige für mich gefunden habe, mit dem ich mich in deutscher Sprache wohlfühle.“ An diesem Abend auf der Bühne in Frankfurt (Oder) fühlte er sich sichtlich, als er „Das Leben ist jetzt“ und „Hätte, wäre, wenn“ zum Besten gab.

Die Stimmung war zu diesem Zeitpunkt bereits gut, steigerte sich jedoch noch, als Thomas Anders die alten Modern-Talking-Lieder anstimmte, auf die wohl die meisten im Publikum sehnsüchtig gewartet hatten. Mit „Lunatic Girl“ und „Jet Airliner“ heizte er die Stimmung an. Als dann die ersten Töne von „You Can Win If You Want“ erklangen, war das Publikum außer sich. Viele sangen lautstark mit, klatschten ekstatisch in die Hände oder tanzten unter dem klaren Nachthimmel.

Dann sang Thomas Anders den Song, mit dem ihm und Dieter Bohle als Modern Talking 1985 praktisch über Nacht der Durchbruch gelang – „You're my Heart, You're my Soul“ schallte es aus Tausenden Kehlen durch die Nacht. Selbst einige Mitarbeiter in den Essens- und Getränkeständen hielt es da nicht mehr an ihrem Platz. Aber das war noch längst nicht alles an diesem Abend. Denn auch „No Face, No Name, No Number“ und „Geronimo’s Cadillac“ durften nicht fehlen.

Konzert in Frankfurt (Oder) endet mit „Cheri Cheri Lady“

Zur Begeisterung des Publikums sang Anders „You're my Heart, You're my Soul“ im Laufe des Abends noch ein zweites Mal. Doch dieses Mal mit einer Überraschung: Zwischen die Strophen des Pop-Hits mischte Anders Zeilen aus „Cold Heart“ von Elton John und Dua Lipa. Auch dieses Medley schien gut anzukommen. Um den Auftritt gebührend zu Ende zu bringen, stimmte Anders als letzten Song „Cheri Cheri Lady“ an – und riss das Publikum ein letztes Mal mit, ehe er sich gegen 23:45 Uhr von der Bühne unter Jubel verabschiedete.

Nach dem Anders-Konzert leerte sich der Brunnenplatz deutlich. Aber diejenigen, die weiterhin in Feierlaune waren, konnten sich über eine ausgelassene Nacht mit DJ Michael Pop freuen.