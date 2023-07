Rund 200 Menschen trafen sich am Freitagabend (30.06.) auf der Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice. Die meisten waren auf Sturm und schlechtes Wetter eingestellt, trugen Regenmäntel und hatten einen Regenschirm in der Hand. Aber nach einem kurzen, harmlosen Regenschauer atmeten sie auf. Die schwarzen Wolken begannen sich zu verziehen, das Słubicer Stadtfest konnte beginnen.

„Viel Spaß beim diesjährigen Hansefest! Genießen Sie die Begegnungen und haben Sie eine schöne Zeit“, rief Adrian Dydyna-Marycka, die stellvertretende Słubicer Bürgermeisterin, bei der Eröffnung ins Mikrofon. Auch der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke begrüßte die Besucher, er durfte unter diesen schönen Umständen zugleich seinen 39. Geburtstag feiern. Es folgte ein Chorauftritt, Kinder sangen ein zweisprachiges Lied, und eine Tanzgruppe zeigte den polnischen Volkstanz Kujawiak. Die Fotoausstellung „Aus der Perspektive des Flusses“ wurde ebenso eröffnet.

Mitglieder der Słubicer Tanzgruppe zeigen auf der Stadtbrücke bei Frankfurt (Oder) den polnischen Volkstanz Kuawiak.

© Foto: Winfried Mausolf

200 Teilnehmer beim Lauf ohne Grenzen

Es ging sportlich weiter. Der Lauf ohne Grenzen vom Słubicer Stadion zum Frankfurter Stadion und wieder zurück zählte 200 Teilnehmer, angefeuert von etlichen Zuschauern entlang der Strecke. Schnellster Läufer bei den Herren war Felix Ledwig (Eisenhüttenstadt), er absolvierte die 10 Kilometer lange Runde in 33:07 Minuten. Bei den Frauen überquerte Cathleen Meier (Frankfurt) als Erste in 37:49 Minuten die Ziellinie.

Der Lauf ohne Grenzen führte über die Stadtbrücke vom Stadion in Slubice zum Stadion der Freundschaft in Frankfurt (Oder) und wieder zurück.

© Foto: Winfried Mausolf

Zu diesem Zeitpunkt begann sich der Hauptveranstaltungsort für das Słubicer Stadtfest auf dem Seitenspielfeld am Stadion langsam zu füllen. Den Auftritt der Mannheimer Popsängerin Loi verfolgten am frühen Abend zunächst noch eher wenige. Als die im Nachbarland bekanntere polnische Popsängerin Sylwia Grzeszczak mit ihrer Band um kurz nach 21 Uhr die Bühne betrat, war es dann schon deutlich voller auf dem Gelände.

Ausgelassene Stimmung auf dem Festgelände

Iwona aus Słubice genoss den Stadtfest-Auftakt. „Jedes Jahr gibt es eine große Auswahl an Konzerten, da ist für jeden etwas dabei. Und der Regen? Letztes Mal hat es auch geregnet. Aber wir sind ja nicht aus Zucker, die Leute wollen trotzdem ihren Spaß haben“, erzählte sie, während die Stimmung immer ausgelassener wurde.

Fans feiern den Auftritt von Sylwia Grzeszczak beim Stadtfest in Słubice.

© Foto: Winfried Mausolf

Viele finden es gut, dass das Hansestadtfest in Słubice und Frankfurt nun schon zum zweiten Mal an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gefeiert wird, auf der deutschen Seite startet der Bunte Hering am nächsten Freitag . „Jeder freut sich doch im Sommer darauf, Zeit mit seinen Nachbarn zu verbringen. Und je mehr Möglichkeiten es dazu gibt, umso besser“, brachte es ein Besucher auf den Punkt. Allerdings waren am Freitag vor allem polnische Familien zu sehen und zu hören, Besucher aus Deutschland hielten sich noch etwas zurück.

Von Bratwurst bis Oscypki – leckeres Essen an allen Ecken

Das könnte sich am Sonnabend, bei etwas besserem Wetter, noch ändern. Auf dem eingezäunten Gelände (auf dem Hunde ebenso draußen bleiben müssen wie mitgebrachte Getränkeflaschen) warten jedenfalls zahlreiche Karussells und Fahrgeschäfte. Die Preise sind, abhängig vom Adrenalinkick, ähnlich teuer wie auf einem Jahrmarkt in Deutschland.

Eingang zum Veranstaltungsgelände beim Stadtfest in Słubice – Hunde und Getränkeflaschen müssen draußen bleiben.

© Foto: Marlena Dumin

An allen Ecken duftet es außerdem nach leckerem Essen. „Es gibt hier ein reichhaltiges Angebot an Speisen: Bratwürste, Kartoffeln und sogar Oscypki – das sind traditionelle Käsesorten, die in der Tatraregion hergestellt werden“, erzählte Pawel, einer der Verkäufer auf dem Fest. Wer es lieber süß mag: Auch Zuckerwatte und Popcorn sind zu haben. Wichtig für deutsche Besucher: An fast allen Ständen kann man auch mit Euro bezahlen, einige akzeptieren sogar Kreditkarten. Bier und Wein zum Anstoßen mit den polnischen Nachbarn kosten umgerechnet gut 3 Euro (12 Zloty).

Maryla Rodowicz singt ab 20 Uhr – vielleicht auch auf Deutsch?

Beim Spaziergang über das Fest sind auch einige Stände zu finden, die eher nichts mit Polen zu tun haben, wie beispielsweise der von Alex. Er bietet Handgefertigtes aus der indigenen Kultur an. „Die Menschen in Europa interessieren sich für anderen Kulturen, deswegen bin ich hier“, sagt er.

Rummel auf dem Stadtfestgelände in Słubice.

© Foto: Winfried Mausolf

Und so geht es am Sonnabend (01.07.) weiter: Um 20 Uhr steht ein echter polnischer Superstar auf der Hauptbühne: Maryla Rodowicz. Sie feierte vor allem in den 1970er und 1980er-Jahren große Erfolge und sang einige ihrer Lieder auch auf Deutsch ein. Zuvor haben ab 18 Uhr mehrere Frankfurter und Slubicer Gruppen beim „Musikvolksfest ohne Grenzen“ ebenso ihren Auftritt, wie Rapper Grubson und DJ Drenchill ab 22 und 24 Uhr.

Kostenlose Parkplätze stehen von 18 bis 6 Uhr am Basar zur Verfügung. Ein Spaziergang von der Stadtbrücke aus dauert rund eine halbe Stunde.