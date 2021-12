Die Corona-Fallzahlen in Frankfurt (Oder) sind in den vergangenen Tagen im Vergleich zu den Vorwochen etwas zurückgegangen. Nach 39 vom RKI gemeldeten Neuinfektionen am Sonnabend und 54 am Sonntag kam am Montag (20.12.) lediglich ein neuer Corona-Fall dazu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank von 634,9 auf 620,9. Am Freitag hatte der Inzidenzwert noch bei 703,3 gelegen.

Noch kein Fall von Omikron in Frankfurt (Oder) registriert

„Wie in ganz Deutschland stellen wir auch in Frankfurt (Oder) ein leichtes Absinken der Inzidenz fest, das sich sicherlich auf die geltenden Einschränkungen zurückführen lässt. Von einer Entspannung aber kann kaum die Rede sein“, erklärte Uwe Meier von der Pressestelle der Stadtverwaltung am Montag. „Unser Gesundheitsamt verfolgt außerdem sehr aufmerksam, was da möglicherweise mit Omikron als fünfte Welle auf uns zukommt. Noch ist uns in Frankfurt kein entsprechender Fall bekannt, aber das ist vermutlich nur noch eine Frage von Tagen“, so der Stadtsprecher.

Eine große Belastung für viele Familien und Arbeitgeber in der Stadt stellt aktuell auch die Vielzahl der Quarantänefälle dar. Derzeit befinden sich 761 Einwohnerinnen und Einwohner in häuslicher Isolation.

Acht Covid-Patienten auf der ITS – sieben werden beatmet

In den vergangenen Tagen haben auch weitere Todesfälle mit leichter Verzögerung Eingang in die Zahlen des RKI gefunden. Seit Pandemiebeginn starben in Frankfurt demnach 131 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Beschäftigten auf den Covid-Stationen im Klinikum arbeiten nachwievor an der Belastungsgrenze. Am Montag befanden sich insgesamt 46 Corona-Patienten in Behandlung, acht liegen auf der Intensivstation, sieben werden beatmet. Aufgrund der hohen Ausfallquote beim Personal aus Krankheits- und Quarantänegründen wird das Markendorfer Klinikum seit der vergangenen Woche von 25 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützt.

