Am kommenden Wochenende wird der Himmel in Frankfurt (Oder) wieder von Drachen in allen erdenklichen Formen und Farben geschmückt sein. Zahlreiche Besucher, die den Himmel ein wenig bunter machen wollen, werden am 7. und 8. Oktober wieder im Ortsteil Lichtenberg erwartet.

Dazu laden die Organisatoren und Drachenfreunde Christian Funk sowie Anne und Dennis Schoch wieder alle herzlich ein.

Drachenfest in Frankfurt (Oder) erneut in Lichtenberg

Wie bereits im vergangenen Jahr wird das Drachenfest erneut im Frankfurter Ortsteil Lichtenberg stattfinden. Christian Funk, Inhaber des Drachenladens Flyingfunk in der Frankfurter Goepelstraße, hatte das Drachenfest zuvor immer in Lebus ausgerichtet. Aufgrund der ASP-Einschränkungen ist dies aber weiterhin nicht möglich. „Doch die Wiese in Lichtenberg bietet ideale Bedingungen zum Drachenfliegen, da der Wind hier sehr gleichmäßig weht“, so Funk.

Das mittlerweile 6. Lichtenberger Drachenfest beginnt am Samstag, 7. Oktober, um 10 Uhr auf der eigens ausgeschilderten Drachenwiese in Lichtenberg. Die rund 17 Hektar große Fläche wurde den Veranstaltern von der Agrargesellschaft Lichtenberg zur Verfügung gestellt.

Um 13 Uhr eröffnet auch Oberbürgermeister René Wilke das zweitgrößte Drachenfest in Brandenburg. Im Anschluss können die Besucher eine Kampfdrachenshow am Himmel beobachten. Gegen 19.30 Uhr ist ein Nachtfliegen mit beleuchteten Drachen geplant.

Drachenkünstler zeigen in Frankfurt (Oder) ihr Können

Ein besonderes Highlight des zweitägigen Festes sind die Drachenkünstler aus Deutschland und Polen, die mit ihren Großdrachen vor Ort sein werden. Selbst bekannte Figuren wie Elvis und das Sandmännchen werden als Riesendrachen über Lichtenberg schweben. Von traditionellen Drachenmotiven bis hin zu fantasievollen und kreativen Kreationen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Für alle, die keinen eigenen Drachen besitzen, steht Christian Funk mit einem Stand auf der Drachenwiese in der Nähe des Parkplatzes bereit. Ein eigener Drachen ist aber keine Pflicht: „Wer noch keinen Drachen hat, kann trotzdem kommen und vielleicht einen kaufen oder einfach nur zuschauen und staunen“, so Funk.

„Bonbon-Fähre“ lässt Süßes regnen

Vor allem für die jüngsten Besucher und Besucherinnen des Drachenfestes dürfte die „Bonbon-Fähre“ ein Highlight sein. Funk erklärt: „Bei der Bonbon-Fähre wird eine spezielle Fährkonstruktion an einer Drachenleine befestigt und durch die Kraft des Windes nach oben gezogen. Sobald der Abwurfmechanismus aktiviert wird, regnet es Bonbons vom Himmel.“

Die Freiwillige Feuerwehr plant zudem eine große Strohhüpfburg und auch ein kleiner Trödelmarkt und Ponyreiten sind angedacht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Parkgebühren belaufen sich auf rund 3 Euro. Alle, die für das Fest etwas aufbauen müssen, können das bereits am Freitag (6.10.) ab 15 Uhr auf der Drachenwiese tun.