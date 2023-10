Eine große generationsübergreifende Frankfurter Gala-Nacht findet am Freitag, 24. November, im Kulturbahnhof & Eventarena in der Briesener Straße statt. Gemeinsam initiiert von den Serviceclubs Lions & Lions Viadrina, Rotary, Kiwanis und des Hanse Clubs Wirtschaft sowie der Europa-Universität Viadrina findet ein großer Gute-Laune-Abend mit Musik, Tanz und Überraschungen in zwei Sälen und auf zwei Floors statt. Er steht unter dem Motto „Via Franky O“.

Nach der guten Tradition der gemeinsam organisierten Neujahrsempfänge und des Uni-Balls wird erstmals seit vier Jahren wieder eine solche Begegnungsveranstaltung der Stadtgesellschaft stattfinden. Noch nie wurde in Frankfurt (Oder) eine solche Veranstaltung von so vielen Partnern gemeinsam getragen. „Die Bezeichnung Ball stimmt nur noch zum Teil. An diesem Abend setzen Stadt und Uni ein Zeichen für eine neue Gemeinsamkeit. An vielen Projekten arbeiten beide schon zusammen. Alleine können wir so wenig, gemeinsam können wir so viel erreichen. Doch wer gemeinsam arbeitet, soll auch gemeinsam feiern“, betont Daniel Märkisch vom Lions Club.

Franky O – so wird Frankfurt (Oder) liebevoll von Studierenden genannt

Viadrina -Vizepräsidentin Dagmara Jajesniak-Quast ergänzt: „Als Europa-Universität Viadrina sind wir gern und bewusst genau hier in der Doppelstadt zu Hause. Stadt und Region sind für uns wichtig und wir sind dankbar über viele langjährige und enge Kooperationen. Dies gemeinsam mit den Menschen aus unserer Stadt und den Studierenden zu feiern, darauf freuen wir uns bei Via Franky O. Genau darum haben wir der Veranstaltung den Namen gegeben, mit dem viele Studierende unsere Oderstadt liebevoll benennen: Franky O, das gemeinsam mit unserer Viadrina am 24. November zu Via Franky O wird.“

Gala-Nacht in Frankfurt (Oder): Von Jazz bis Musik-Kabarett über Tanz-Programm

Der Abend wird gleichermaßen gestaltet von bekannten Künstlern und von Studierenden der Viadrina. Stargast ist der in Irland lebende Jazz-Musiker Günther Fischer. Gemeinsam mit Uschi Brüning geben die beiden Musiklegenden mit weiteren exzellenten Musikern ihrer Band ein Live-Comeback. Das Publikum erwartet ein Erstklasse-Trip in die traditionelle Welt des Blues, Gospel, Swing und modernen Jazz. Ganz andere Töne kommen von Dr. Pop. Der promovierte Musikwissenschaftler „analysiert“ als deutscher Musikkabarettist Songs und Lieder von Interpreten der internationalen Popmusik.

OB René Wilke überreicht den Innovationspreis

Unterhaltung pur erwartet die Gäste . Zum Tanz spielt die „nAund“ Liveband aus Cottbus. Auf den auch von Studierenden organisierten Floors legen unter anderem Gräfin Zobel, Pasha, Lito Bolton und Robbotronik 303 auf.

René Wilke überreicht an diesem Abend den Innovationspreis des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt (Oder) für eine grenzüberschreitende Arbeit eines Studierenden. Erstmals wird initiiert vom Lions Club eine herausragende Forschungsleistung eines Viadrina-Studierenden auf dem Gebiet der regionalen Wirtschaft in diesem Jahr mit einem Viadrina-Oscar durch das Unternehmen Alcaro gewürdigt.

Gala-Nacht in Frankfurt – „Brücken bauen anstelle von Mauern“

Ein Frankfurter Unternehmen stellt für eine Versteigerung eine E-Schwalbe zur Verfügung. Der Erlös kommt der Gestaltung des Campus zugute. Studierende haben überlegt, wie sie mit ihren Ideen den Campus beleben können, damit sich die Frankfurterinnen und Frankfurter, insbesondere die jüngeren, dort auch mit den Studierenden begegnen und gemeinsam Freizeit verbringen können. Mehr Informationen zum Programmablauf folgen in den nächsten Wochen.

Betty Weiß vom Veranstalter Gastroplan wünscht sich eine ausgelassene Party , einen Abend voller Spaß und Freude, Unterhaltung und guter Musik – generationsübergreifend für alle Menschen, die in dieser Stadt leben, arbeiten und studieren. „Gemeinsamkeiten schaffen und verbinden. Brücken bauen, anstelle von Mauern. Als ehemalige Viadrina-Studentin kann ich mich noch gut an die rauschenden Nächte zum Uniball erinnern und freue mich daran anknüpfen zu können“, betont sie. Unterstützt wird die Veranstaltung von mehr als ein Dutzend Sponsoren.