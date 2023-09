Zehn Jahre spannende Gespräche, bestes Entertainment und musikalische Höhepunkte. Seit 2013 hat sich der MOZ-Talk mit Musik der Märkischen Oderzeitung und der Messe und Veranstaltungs GmbH im Kleist Forum in Frankfurt (Oder) inzwischen zur größten Live Talk-Bühnenshow in Ostdeutschland im Herzen Europas entwickelt. Alterserscheinungen? Gibt es nicht.

Viele namhafte Prominente, Politiker, Sportler und Musiker sind gerne in der einzigartigen Unterhaltungsshow zu Gast – moderiert von der unnachahmlichen Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und dem Künstler im Poetry Slam David Friedrich. Zu den Moderatoren gehörten auch die MOZ-Kulturjournalistin Claudia Seiring sowie die Frankfurter Kabarettisten Wolfgang Flieder und Bob Lehmann.

Zum ersten MOZ-Talk im März 2013 kam eine Wahrsagerin

Der erste MOZ-Talk fand am 20. März 2013 statt. „Vorsichtig vor dem dunkelblonden Mann“ hieß die Zeile in der MOZ. Rund 50 Gäste folgten der Einladung in das Restaurant „Schroffensteins“ am Kleist Forum. Der damalige Oberbürgermeister Martin Wilke ließ sich von der Wahrsagerin Stella die Karten legen. Sie warnte ihn vor einem großen, dunkelblonden Mann, der im Mai hohle Versprechungen machen wird.

20. März 2013, der erste MOZ-Talk im Kleist Forum: Das damalige Moderatoren-Duo Bob Lehmann (2.v.l.) und Claudia Seiring (2.v.r.) mit den Gästen Charis Hellmann und Matthias Wolter, zwei Fachabiturienten aus Frankfurt.

© Foto: Winfried Mausolf

Weitere Gäste der ersten Show waren der Sparkassen-Vorstand Friedrich Hesse, die Berufsschüler Charis Hellmann und Matthias Wolter sowie Kabarettist Wolfgang Flieder, der Zumba tanzte. Für Musik sorgten Carolin Schließmann und die Kleist Forum Hausband. So begann alles. Das Eintrittsgeld in Höhe von 220 Euro erhielt der Oberbürgermeister mit dem Auftrag, das Geld in Blumen für die Innenstadt zu investieren. Das geschah dann auch – am Brunnenplatz.

Giffey, Gysi, Lothar de Maizière – Spitzenpolitiker auf der Couch

Manfred Stolpe, Matthias Platzeck und Dietmar Woidke standen in einer Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg Rede und Antwort zur Geschichte des 1990 wiedergegründeten Bundeslandes Brandenburg. Ein Höhepunkt: Die drei Ministerpräsidenten Brandenburgsundstanden in einer Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg Rede und Antwort zur Geschichte des 1990 wiedergegründeten Bundeslandes Brandenburg.

Ministerpräsident Dietmar Woidke beim MOZ-Talk im Kleist Forum in Frankfurt (Oder) im Oktober 2021.

© Foto: Rene Matschkowiak

Gregor Gysi ließen tief in aktuelles Politik-Geschehen blicken. Und bevor Franziska Giffey und Immer wieder waren auch Politiker Gast: Die Linken-Politiker Sahra Wagenknecht oderließen tief in aktuelles Politik-Geschehen blicken. Und bevorund Klara Geywitz (beide SPD) Spitzenpolitiker in der Bundesregierung und als Regierende Bürgermeisterin in Berlin wurden, waren sie Gast beim MOZ-Talk.

Saskia Esken und SPD-Generalsekretär Lothar de Maizière (CDU) von den Anfängen der Demokratie in Ostdeutschland. Als leidenschaftlicher Mundharmonika-Spieler präsentierte sich Ex-Finanzminister Rainer Speer (SPD). Die Co-Vorsitzende der Bundes-SPDund SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert erzählten von den Herausforderungen der Politik der Zeitenwende und der erste und letzte Ministerpräsident der DDR(CDU) von den Anfängen der Demokratie in Ostdeutschland. Als leidenschaftlicher Mundharmonika-Spieler präsentierte sich Ex-Finanzminister(SPD).

Schulz und Maske verwandelten die Bühne in Boxring

Axel Schulz und Henry Maske war der MOZ-Talk ein Heimspiel vor ausverkauftem Publikum. Sie verwandelten die Bühne des Kleist Forums in einen Boxring. Die erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerin Claudia Pechstein und Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel präsentierten ihre Goldmedaillen. Und die querschnittsgelähmte vielfache Bahnrad-Weltmeisterin Für die Frankfurter Sportlegendenundwar der MOZ-Talk ein Heimspiel vor ausverkauftem Publikum. Sie verwandelten die Bühne des Kleist Forums in einen Boxring. Die erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerinund Kanu-Olympiasiegerpräsentierten ihre Goldmedaillen. Und die querschnittsgelähmte vielfache Bahnrad-Weltmeisterin Kristina Vogel erzählte von ihrer neuen Karriere als Erfurter Stadträtin.

Moderieren den MOZ-Talk zusammen seit 2021: Poetry Slamer David Friedrich und Entertainerin Lilo Wanders.

© Foto: René Matschkowiak

Der MOZ-Talk gehört auch zu den Brückenbauern in der deutsch-polnischen Doppelstadt Frankfurt/Slubice. Der Kabarettist Steffen Möller, der bekannteste deutsche Gast im polnischen Fernsehen, berichtete über Erfahrungen in seiner Wahlheimat Polen und über Ähnlichkeiten der beiden Länder. Mister Poland sorgte auf der Bühne für Aufsehen und verabschiedete sich von dort anschließend zu einer Studentenparty an der Viadrina. Ein polnischer Abiturient am Frankfurter Gymnasium erzählte über seinen Weg zum Abschluss mit 1,0 und was ihm seine Eltern dafür geschenkt haben – ein kleines Auto. Der polnische Publizist Adam Krzeminski sprach über seine Zeitenwende in Europa.

Bekannte Künstler und Musiker aus ganz Deutschland

Neben interessanten Persönlichkeiten gehören musikalische Höhepunkte mit Show-Charakter zum Programm. Umrahmt wird der Abend von der Frankfurter MOZ-Talk-Showband.

Die MOZ-Talk-Showband bestehend aus Jacek Faldyna, Tomas Strauch und Sören Gundermann (v.l.) am 2. November 2022 beim MOZ-Talk in Frankfurt (Oder).

© Foto: Winfried Mausolf

Keimzeit kam mit „Wiener Walzer Schritt“ und „Kling Klang“ nach Frankfurt (Oder). Dieter Birr von den Puhdys und Uwe Hassbecker von Silly sangen mit dem Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Chanasit den Puhdys-Hit Künstler und Musiker aus der gesamten Bundesrepublik sorgen für ausgelassene Stimmung. Die Gruppekam mit „Wiener Walzer Schritt“ und „Kling Klang“ nach Frankfurt (Oder).von denundvonsangen mit dem Hamburger Virologenden Puhdys-Hit „Alt wie ein Baum“

Heinz Rudolf Kunze und Schlagersängerin Ute Freudenberg präsentierten ihre großen Erfolge. Katja Ebstein sangen ihre Evergreens. Stehende Ovationen bekam die Sängerin Angelika Mann. Eine Schlagerparty gab es mit dem König von Mallorca, Jürgen Drews. Die Münchener Freiheit sang ihre großen romantischen Balladen. Und bevor der Schweizer Vincent Gross die deutschen Charts stürmte, begeisterte er bereits das Frankfurter Publikum live. Für musikalische Gänsehausmomente sorgten unter anderem Dirk Michaelis („Als ich fortging“) und die Jazz-Sängerin Uschi Brüning. Liedermacherund Schlagersängerinpräsentierten ihre großen Erfolge. Gitte Haenning undsangen ihre Evergreens. Stehende Ovationen bekam die Sängerin. Eine Schlagerparty gab es mit dem König von Mallorca,. Diesang ihre großen romantischen Balladen. Und bevor der Schweizerdie deutschen Charts stürmte, begeisterte er bereits das Frankfurter Publikum live. Für musikalische Gänsehausmomente sorgten unter anderem(„Als ich fortging“) und die Jazz-Sängerin

Der Schauspieler Boris Aljinovic am 16. September 2020 beim MOZ-Talk, der damals aufgrund der Corona-Pandemie mit Abstand in der Messehalle in Frankfurt (Oder) stattand.

© Foto: Gerrit Freitag

Stern Meißen und Karussell, Frank Schöbel und Bernhard Brink

Mathieu Carriére, Thomas Thieme, Gojko Mitic, Boris Aljinovic und Katrin Sass. Kein Blatt vor den Mund nahm die Schauspieler-Legende Herbert Köfer (inzwischen verstorben) verriet 2018, dass er noch immer Lampenfieber hat. Beim MOZ-Talk kommt jeder und jede auf seine und ihre Kosten. Dafür sorgten auch die Schauspielerund. Kein Blatt vor den Mund nahm die Schauspieler-Legende Winfried Glatzeder („Legende von Paul und Paula“). Der damals älteste lebende Schauspieler der Welt(inzwischen verstorben) verriet 2018, dass er noch immer Lampenfieber hat.

Auftritt von Stern Meißen beim MOZ-Talk in Frankfurt (Oder) am 13. Juni 2023.

© Foto: Gerrit Freitag

Viele andere Gäste begeisterten, machten nachdenklich und waren unterhaltsam: die Schlagersänger Frank Schöbel und Bernhard Brink, die Rockbands Stern Meißen und Karussell, Entertainer Wolfgang Lippert („Erna kommt“), der Meteorologe Gunther Tiersch, die Awo-Bezirksvorsitzende Peggy Zipfel (sang: „Ich will keine Schokolade, ich will einen Mann“) oder die erste Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff.

Hartmut Porst, (widmet sich Problemen der männlichen Sexualität), Oberbürgermeister René Wilke, der Modefotograf Michael Reh, Deutschlands bekanntester Amtsrichter Andreas Müller, die Erotikdarstellerin Sebastian Klussmann und viele andere. Dazu der international führende Facharzt für Urologie und Andrologie, Prof. Dr., (widmet sich Problemen der männlichen Sexualität), Oberbürgermeister, der Modefotograf, Deutschlands bekanntester Amtsrichter, die Erotikdarstellerin Aische Pervers , Quiz-Profiund viele andere.

Kleist Forum – das größte Veranstaltungshaus in Brandenburg

Gastgeber des Abends viermal im Jahr sind das größte Veranstaltungshaus im Land Brandenburg, das Kleist Forum und das größte brandenburgische Medienhaus, das Märkische Medienhaus. Im Kleist Forum finden in jeder Spielzeit etwa 200 Veranstaltungen unterschiedlicher Genre statt. Die Märkische Oderzeitung und das Online-Nachrichtenportal moz.de erreichen täglich Hunderttausende Brandenburgerinnen und Brandenburger.

Regelmäßig volles Haus: Das Publikum beim MOZ-Talk mit Musik im Kleist Forum in Frankfurt (Oder)

© Foto: Winfried Mausolf

Der MOZ-Talk mit Musik sorgt regelmäßig für einen ausverkauften Saal und für langlebige Erinnerungen bei Publikum und Künstler. Für nachhaltige Rückblicke sorgt zudem das professionelle MOZ-Videoteam, das den Abend filmisch begleitet und dokumentiert.

Die nächsten MOZ-Talks finden am 20. September, 12. Dezember 2023 sowie im Jahr 2024 am 20. März, 19. Juni, 18. September und 17. Dezember.