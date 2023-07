Entscheidung zur Hundesteuer – was Halter ab 2024 zahlen müssen

Hunde in Frankfurt (Oder)

Wochenlang stritten die Stadtverordneten in Frankfurt (Oder) um die geplante Erhöhung der Steuern für Hunde. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Was auf Hundehalter ab 2024 zukommt und was CDU und AfD kritisieren.