Er will es noch einmal wissen. Zum dritten Mal tritt Michael Möckel im kommenden Jahr für die CDU in Frankfurt (Oder) bei der Landtagswahl an. Der Kreisverband wählte ihn in seiner Gesamtmitgliederversammlung in dieser Woche mit 87 Prozent der Stimmen zum Direktkandidaten. Einen weiteren Bewerber...