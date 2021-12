Migration in Brandenburg

Eine Demonstration der AfD sorgte am Sonntag (5.12.) in Frankfurt (Oder) für ein größeres Polizeiaufgebot. Das Bündnis „Kein Ort für Nazis in Frankfurt (Oder)“ hatte angesichts der Corona-Lage auf einen Gegendemo verzichtet – ein Zeichen für Flüchtlinge wurde trotzdem gesetzt.