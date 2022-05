Die MOZ und das Kleist Forum in Frankfurt (Oder) sammeln seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine Spenden für humanitäre Hilfe. Die Sängerin Natalia Klitschko ist „einfach nur gerührt von der enormen Hilfsbereitschaft und Solidarität“ um sie herum. Die Ukrainerin lebt seit Wochen mit ihren drei Kindern getrennt von ihrem Mann Vitali Klitschko (50) , dem Bürgermeister von Kiew und Ex-Profiboxer, in Hamburg. Beim MOZ-Talk mit Musik am 1. Juni im Kleist Forum wird sie Gast sein.

„Ich habe auch das Urvertrauen, dass Vitali beschützt ist.“

Nach eigenen Worten hat sie keine Angst, ist aber in Sorge um ihren Mann, der in der umkämpften ukrainischen Hauptstadt ausharrt. „Aber ich habe auch das Urvertrauen, dass Vitali beschützt ist.“ Dass sich ihre drei Kinder, die alle aus dem Haus sind, nach Kriegsausbruch erst einmal gemeinsam bei ihr versammelt hätten, sei eine große Stütze. Sie tauschten sich jeden Tag mit Vitali aus. Gefühle wie Hass wolle sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht zulassen, sagte sie in der Talkshow Riverboat. Eher Wut und Mitleid. Hass sei keine Basis, um etwas Neues aufzubauen. Auch davon, dass viele jetzt die russische Sprache boykottieren, halte sie nichts. „Das wird uns auch nicht helfen, wieder zueinander zu finden“, betont die 48-Jährige, die in Hamburg ukrainische Flüchtlinge aufgenommen hat.

Beim MOZ-Talk in Frankfurt (Oder) singt Natalia Klitschko ein Lied für die Ukraine

Als am 24. Februar der Krieg in der Ukraine ausbrach, beschloss Natalia Klitschko, einen hoffnungsvollen Song für ihre Leute in der Ukraine zu schreiben. Bereits einen Tag später schrieb sie zusammen mit dem Hamburger Singer/Songwriter Daniel Léon (22), einem guten Freund der Familie Klitschko, den Song „Better Day“. Der Produzent Henrik Menzel (u.a. Udo Lindenberg) und Daniel Léon übernahmen die Produktion des Songs. Natalia Klitschko wird beim MOZ-Talk gemeinsam mit Daniel Léon ihren neuen ukrainischsprachigen Song – ein „neues Lied für mein Land“ – singen. Darin erzählen sie über ein Kind, das im Krieg geboren wurde.

Die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders und der Deutsche Meister im Poetry Slam David Friedrich plaudern an diesem Abend auch mit der Tanz-Koryphäe Emöke Pöstenyi, dem Filmregisseur Wolfgang Kohlhaase („Solo Sunny“) und Sänger Alexander Knappe. Bevor sie beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Oldenburg antreten, werden vier Frankfurter Mädchen mit ihren Gitarren eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens abgeben.