ACAB – seit Kurzem prangt ein solcher Schriftzug an der Eisenbahnbrücke neben dem Kießlinghaus in Frankfurt (Oder). Auch an anderen Stellen an der B112 und in der restlichen Stadt ist er aufgesprüht oder -geschrieben. „All Cops Are Bastards“, „Alle Polizisten sind Bastarde“, steckt als ...