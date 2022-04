Mit dem Einzug des Solarunternehmens Conergy in die eigentlich für eine Chipfabrik geplante Halle im Südwesten von Frankfurt (Oder) waren vor gut 15 Jahren große Hoffnungen verbunden. Deshalb wurde die dazugehörige Straße 2007 auch von Am Großen Dreieck in Conergy-Straße umbenannt. Am Ende w...