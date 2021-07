Nach der Maskenaffäre um CDU-Abgeordnete im Frühjahr wird diskutiert, ob Gesetze strenger werden müssen, um Geldflüsse in die Politik transparent zu machen. Es geht nicht nur um Nebeneinkünfte von Politikern. In Deutschland fließen viele Millionen Euro als Spenden an die Parteien, ohne dass man weiß, von wem sie kommen. Erst ab einer Summe von 10.000 Euro je Spende muss ein Spender namentlich im Rechenschaftsbericht genannt werden. Und der...