Ihre Großmutter, Tante, die Verwandten einer Freundin sitzen gerade alle in der Ukraine im Bunker, in Kherson im Süden des Landes, erzählt Elen Fübbeker aus Frankfurt (Oder). „Ich wollte am Freitag nach Odessa zu meiner Oma fliegen“, sagt sie. Stattdessen steht sie nun auf der Stadtbrücke n...