Wer die Musik der 70er und 80er Jahre liebt, der kommt um „All over the world“, „Roll over Beethoven“ und „Don‘t bring me down“ nicht drumherum. Die Ohrwürmer stammen vom Electric Light Orchestra (ELO) und werden in Fürstenwalde erklingen, beim Stadtfest am 2. Juli. Ab 22.30 Uhr sollen auf der Hauptbühne auf dem Markt die Musiker von „Phil Bates & Band – the music of ELO“ für Stimmung sorgen.

750 Jahre Fürstenwalde Celtica beim Stadtfest am Dom Fürstenwalde dabei – welche Attraktionen gibt es noch? Fürstenwalde Phil Bates präsentiert als Sänger und Gitarrist seit über 30 Jahren weltweit die musikalische Faszination des Electric Light Orchestra live. 2011 hat er seine eigene Band gegründet und nutzt dabei die Virtuosität eines klassischen Ensembles, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Die Kraft der international erfolgreichen Liveband wird eingesetzt, um neue, frische Klangfarben in die Musik von ELO einfließen zu lassen.

Stadtfest in Fürstenwalde Die Band Rednex steht auf der Bühne – was die Gäste sonst noch erwartet Fürstenwalde Dabei werden die energiegeladenen Rocksounds mit Klassikklängen kombiniert. Damals waren die Verbindungen mit experimenteller Studiotechnik völlig neu und aufsehenerregend. Die Band aus Großbritannien schuf so etwas völlig Neues und wurde zu den ganz Großen in der Rockwelt.