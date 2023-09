Einmal muss Schluss sein! Aber am Sonntag (10. September) wollen Monika und Ehrentraud Rohne noch einmal gute Gastgeber sein – ein letztes Mal. Dann steigen sie aus dem Event „NaturKultur“ aus, das jedes Jahr im Amt Odervorland stattfindet.

An 13 Orten und insgesamt 36 Stationen zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (Oder) öffnen sich wieder die Tore für die Besucher. Fast überall gibt es Essen und Getränke. Offizielle Eröffnung wird am Sonntag um 10 Uhr auf dem Gutshof in Sieversdorf sein.

Berkenbrücker präsentieren Holzkunst und Gartenglück

In Berkenbrück sind die Rohnes die einzigen, die mitmachen. Und das seit vielen Jahren. Monika Rohne zeigt gern in der Wilhelm-Pieck-Straße 27 ihren großen Garten, in dem sich neben ihrem terrakottafarbenen Haus Pflanzen aus der Mark und der Toskana treffen und die beschnittenen Buchsbäume aus der Ferne wie Zypressen aussehen.

Erdhalbkugel - eine Intarsienarbeit aus früheren Zeiten von Ehrentraud Rohne aus Berkenbrück. Zu sehen auch am Sonntag letztmalig bei seiner Teilnahme an „NaturKultur“ in seiner Werkstatt in Berkenbrück.

© Foto: Ruth Buder Ihr Mann Ehrentraud, der Holzbildner und Intarsienkünstler, lässt in seine Werkstatt schauen, zeigt seine fertigen und begonnenen Arbeiten: diverse Wandbilder mit den unterschiedlichsten Motiven, Uhren, individuelle Firmenschilder, Lampenschirme, ja sogar eine moderne, meterhohe Weihnachtspyramide.

Holzstücke und Furniere – 0,5 Millimeter dünne Holzblätter von Bäumen aus aller Welt – lassen die Phantasie des 76-Jährigen mit dem ungewöhnlichen Vornamen noch immer sprühen. „Ehrentraud hieß der Freund meines Vaters. Sie kämpften gemeinsam im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Bei einem Bombeneinschlag rettete Ehrentraud meinem Vater das Leben, seines verlor er. Deshalb wurde ich nach ihm benannt.“ Rohnes Frau und alle, die ihn kennen, nennen ihn einfach nur „Ehre“.

Marine-Offizier sattelte zum Finanzberater um

Holz hat der Marine-Offizier schon immer geliebt, er hat gern den Tischlern auf der Werft zugeschaut, als er noch mit seiner Familie in Stralsund wohnte. Das Meeresklima war nicht gut für den kleinen Sohn, die Familie zog nach Fürstenwalde. Ehrentraud Rohne fand Arbeit im Wehrkreiskommando, drückte aber nebenher noch die Schulbank, um ein „ziviles Patent A5 für die Große Fahrt“ zu erwerben. Denn sein Ziel war es, das Segelschulschiff „Wilhelm Pieck“ einmal zu übernehmen. Heute heißt es „Greif“ und wird gerade in der Werft Stralsund überholt, weiß Ehrentraud Rohne.

Aber die politische Wende 1989 machte seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Seine Brötchen verdiente er künftig als Mitarbeiter und später als Ausbildungstrainer bei der OVB, der Objektiven Vermögensberatung.

Als Rentner mehr Zeit fürs Kunsthandwerk

In Arbeit: Ein Lampenschirm oder Windlicht aus Birkenfurnier, derzeit wieder sehr modern, geschaffen von Ehrentraud Rohne in Berkenbrück.

© Foto: Ruth Buder Als er mit 63 Jahren vorzeitig in Rente ging, widmete er sich nur noch seiner Leidenschaft und der Arbeit mit dem Holz, machte sogar noch einen zweijährigen Kurs bei einer Intarsien-Schule im Hunsrück, erlernte, wie Furnierteile wie bei einem Puzzle zu Bildern und einer ebenen Fläche zusammengefügt werden. Diese Dekorationstechnik ist Jahrhunderte alt, verliert aber immer mehr an Bedeutung. „In Deutschland gibt es vielleicht noch 25 Kunsthandwerker, die sich damit beschäftigen“, erzählt Ehrentraud Rohne. Tischlerlehrlinge würden damit nur noch am Rande konfrontiert.

Originelle Intarsien finden sich überall im Wohnhaus

Praktisch und schön ist der 3-etagige Drehtisch mit Intarsien. Die Berkenbrückerin Monika Rohne liebt das Stück, das ihr Mann Ehrentraud vor über 30 Jahren gebaut hat.

© Foto: Ruth Buder Intarsien schmückten Möbel, Türen und Musikinstrumente vieler Jahrhunderte, noch in den 1950er Jahren waren Nierentische und Blumenbänke mit diesem Design heiß begehrt. Heute sind sie nur noch Kultobjekte. In Rohnes Wohnung sind überall die Arbeiten des Hausherren zu sehen, sie sind ausgesprochen originell, meistens abstrakt, fein gearbeitet und überhaupt nicht antiquiert, eher zeitlos. Jedes Wandbild, jedes Stück könnte eine Geschichte erzählen. Auch der dreietagige runde Couchtisch, der sich drehen lässt und über 30 Jahre alt ist. „Mit dem sind unsere Enkel begeistert Karussell gefahren“, lacht der fünffache Großvater. „Das Kugellader, das ich dafür brauchte, stammt von einem ausrangierten Mähdrescher E 512“. Der Beweis für sein weiteres handwerkliches Geschick, das überall in Haus und Garten sichtbar ist.

Wehmut über den Wandel der Zeit

„Mit dem Zeitgeist stirbt leider auch die Intarsienkunst.“ Seit Jahren bemerkt Ehrentraud Rohne, dass das Interesse geringer wird. Dennoch hört er nicht auf, entwickelt immer wieder Neues, fährt mit seiner Frau Monika auch weiter auf Märkte. Wer scharf ist auf ein Unikat oder ein besonderes Geschenk, der dürfte am Sonntag bei Rohnes letzte Teilnahme bei „NaturKultur“ fündig werden. Selbstgebackenen Kuchen und Kaffee gibt es auch.

Hinweis für Autofahrer

Wer von Berkenbrück weiter gen Osten in Richtung Briesen möchte, hat derzeit Pech. Die L38 ist ab Bahnhof Berkenbrück gesperrt. Dort wird bis zum Abzweig Demnitzer Mühle die Fahrbahn erneuert.

Die Umleitung ist von Berkenbrück über Fürstenwalde (B168), Steinhöfel (L36), Heinersdorf (B5) nach Georgenthal, Wilmersdorf und Briesen ausgeschildert. Die Kreisstraße ab Demnitz zur Demnitzer Mühle ist weiterhin befahrbar, von dort auch der bereits sanierte Abschnitt der L36 nach Falkenberg.