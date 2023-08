Immer am ersten Sonntag im September wird seit langer Zeit ein ganz besonderes Fest in Fürstenwalde gefeiert: auch in diesem Jahr. Auf das Zentralgelände der diakonischen Anstalten an der August-Bebel-Straße 1 sind all jene eingeladen, die schon immer mal wissen wollen, was dort eigentlich so alles gemacht wird. Gemeinsam mit Bewohnern, Mitarbeitern und pflegenden Angehörigen können sie den Tag nutzen, um die ganze Vielfalt der Samariteranstalten näher in Augenschein zu nehmen.

Traditionell wird das Samariterfest mit einem großen Gottesdienst unter freiem Himmel, auf der Festwiese, eröffnet. 10.30 Uhr werden die theologische Vorständin der Samariteranstalten, Ulrike Menzel, sowie Pfarrerin Cornelia Behrmann und der Posaunenchor den Festtag eröffnen.

Anschließend beginnt dann das traditionelle bunte Markttreiben mit Ständen und Aktionen überall auf dem Gelände – mit Möglichkeiten zum Rikscha fahren, Bowling, Experimentieren und Schminken beispielsweise.

Stände mit Eis, Flammkuchen, Popcorn, Kräuterwasser, Kaffee und Kuchen laden zum Naschen ein. Bewegungsspiele und Dart sind ebenso möglich wie das Kennenlernen von 3-D-Druck. Wie bei einem Samariterfest üblich, werden zudem Keramiken und Kerzen aus den eigenen Werkstätten zum Kauf angeboten.

Die Veranstaltung bietet, parallel zum bunten Markttreiben, die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der Korczak-Schule zu besichtigen und sich über die Angebote der Ausbildungsstätte zu informieren.

Offene Türen in der Korczak-Schule Fürstenwalde

Besucher können mit angehenden Erziehern, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegern ins Gespräch kommen. Auch viele Lehrkräfte werden vor Ort sein und Fragen beantworten. „Wer noch für das kommende Schuljahr eine Ausbildung im sozialen Sektor sucht, der komme gern vorbei“, lädt Samariteranstalten-Sprecher Markus Witte ein.

Außerdem, so ergänzt er, würden sich verschiedene Geschäftsbereiche offen zum Gespräch zeigen: Der Erwachsenen-Wohnbereich sowie der Kinder- und Jugendbereich sind mit Ständen und Bewegungsangeboten präsent. Das Autismus-Zentrum stellt sich vor. Auch die ebenfalls auf dem Zentralgelände angesiedelte Burgdorf-Schule ist mit eigenen Angeboten vertreten.

Wer möchte, könne zudem – auf der anderen Seite der August-Bebel-Straße – einen Blick in das Katharina von Bora-Haus werfen. Auf dem Gelände des Altenpflege-Wohnheims soll es besonders für Kinder und Senioren ein abwechslungsreiches Programm geben.

Musikalisches von Pop bis Posaune

Um 12 Uhr können Interessierte Orgelmusik in der Samariterkirche hören. Um 12.30 Uhr spielt der Posaunenchor an der Burgdorf-Schule. Auf der Festwiese bietet um 13 Uhr die Band „Schiller 19“ Kirchenmusik im Pop-Gewand. Um 14.30 Uhr schließt der Tanzkreis Fürstenwalde mit rhythmischen Klängen das Fest ab. Kleine und große Tänzer laden zum Mitschwingen ein.