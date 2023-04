Posaunen, Saxophon und Trompeten – im Speisesaal der Regine-Hildebrandt-Schule im Fürstenwalder Tränkeweg haben von Freitag bis Sonntag 30 Musiker vom Brandenburgischen Garde-Blasmusik-Korps für das erste große Konzert in diesem Jahr am 6. Mai in Schöneiche geprobt. Christian Miethe – selbst langjähriges Mitglied im Orchester – schwenkt dabei den Taktstock. Der 42-jährige Fürstenwalder hat nach dem überraschenden Ausscheiden von Dirigent Cornelius During zum 1. April die kommissarische die Leitung des Orchesters übernommen. Cornelius During sei kurzfristig in eine Festanstellung beim Polizeiorchester nach Mecklenburg-Vorpommern gewechselt. „Das ist eine berufliche Chance, die man als Dirigent nur einmal im Leben bekommt“, sagt Christian Mitehe verständnisvoll.

Geplante Konzerte abgesagt

Für das Brandenburgische Garde-Blasmusik-Korps bedeute es aber eine schwierige Situation, die zu meistern sei. Deshalb hat Christian Miethe, der beruflich in der IT-Branche gut ausgelastet ist, nur vorübergehend die Leitung übernommen.

Außer dem Konzert in Schöneiche seien alle schon geplanten Auftritte abgesagt. Es gehe jetzt erst einmal darum, ein musikalisches Repertoire einzustudieren, mit dem ein zukünftiger Dirigent arbeiten kann. Laut Gisela Kahl, Vorsitzende des Fördervereins, werde schnellstmöglich gemeinsam mit der Musikschule, als Träger des Orchesters, eine Ausschreibung für einen neuen Dirigenten auf Honorarbasis vorbereitet.