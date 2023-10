Friedlicher Protest oder Israel-feindliches Statement? Am denkmalgeschützten Alten Rathaus in Fürstenwalde prangt eine gesprayte Palästina-Flagge. Dort und andernorts in der Stadt gibt es seit dem Wochenende solche Zeichnungen, auch Schrifzüge. Was sagt die Polizei? © Foto: Cornelia Link-Adam