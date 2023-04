Auch wenn die Temperaturen nicht in die Höhe schnellen werden, das lange Wochenende bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was Interessantes in Fürstenwalde sowie dem Umland zu erleben. Wer nicht zuhause bleiben möchte, der hat die Qual der Wahl. moz.de hat eine Auswahl fürs Wochenende zusammengestellt.

Fest auf dem Marktplatz mit Der LINKEN

Die Partei Die Linke lädt am 1. Mai um 11 Uhr zu einem Familienfest auf dem Marktplatz ein. Los geht es mit einem Frühschoppen, danach gibt es unter anderem jede Menge Musik von Rock bis Liedermacher, mehrere Auftritte von Tanzgruppen aus der Stadt und auch einen Pflanz-, Tausch-Verschenke- und Trödelmarkt.

Familiennachmittag im Parkclub Fürstenwalde

Tierpark Fürstenwalde Pony-Opa Willi verteilt Pferdeküsse – wer die ältesten Bewohner sind Fürstenwalde „Fürstenwalde für Frieden“ lautet das Motto eines Familiennachmittags, der am 1. Mai von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Parkclubs (Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 10 A) stattfinden soll. Initiiert vom Tanzkreis Fürstenwalde werden in Kooperation mit dem Parkclubteam, Jusev, den Streetworkern und weiteren Vereinen Angebote für Kinder, Jugendliche und die erwachsenen Familienmitglieder vorbereitet.

Gegen 17 Uhr wird es eine Friedenskundgebung in Form einer Tanzdarbietung des Tanzkreises Fürstenwalde & Friends im Stadtpark geben. Spenden gehen auf das Spendenkonto der Stadt Fürstenwalde für die direkte Flüchtlingshilfe hier vor Ort ein.

Zaubershow und Bauchtanz im Tierpark

Über 300 Tiere sind beim Familienfest am 1. Mai ab 10 Uhr im Tierpark Fürstenwalde (Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 10 B, 15517 Fürstenwalde/Spree) die Stars. Auf der Bühne am Café wird ein buntes Programm geboten. Für Unterhaltung sorgen der Tanzkreis, die Sternchen, eine Seniorentanzgruppe, eine Zaubershow und Bauchtanz mit Amira. Für die Kinder sind Bastelangebote geplant. Um das leibliche Wohl kümmern sich die Mitglieder des Fördervereins, unterstützt von den Braufreunden beim Getränkeausschank sowie der SPD-Ortsgruppe, die den Stand mit selbst gebackenem Kuchen betreut.

Oldtimer in Bad Saarow

Queer in Oder-Spree Kulturtage holen mehr als 2000 Einwohner von Fürstenwalde ins Rampenlicht Fürstenwalde Im Rahmen der „Preußen Klassik Rallye“ werden am 29. April gegen 15.45 Uhr 63 Oldtimer in der Seestraße in Bad Saarow erwartet. Hinter den Fahrerinnen und Fahrern liegen dann gut 600 Kilometer, die sie mit ihren Fahrzeugen an drei Tagen in Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und Oder-Spree absolvierten.

Im bunt gemischten Teilnehmerfeld befinden sich Raritäten wie zwei Bentley 4,5 Litre Le Mans von 1929, ein Lancia Flavia Sport aus dem Jahr 1965 oder als junger Klassiker ein VW Golf II GTI 16V des Baujahres 1987.

Tanz in den Mai am Scharmützelsee

Elektroauto und Messe Bei der Brandenburg Electric in Bad Saarow bestaunen Fans den neuen Tesla Model Y und einen E-Käfer Bad Saarow Zum Tanz in den Mai laden die Betreiber vom Freilich am See am Sonntag (30. April) nach Bad Saarow ein. Von 20 bis morgens um 2 Uhr können die Gäste in den Mai tanzen. Dazu gibt es Drinks und frisch gezapftes original Traunsteiner Bier vom Fass. Mit Musik vom Live-DJ mit Hits aus den 80er und 90er und quer durch die aktuellen Charts erwartet die Gäste eine zünftige Party zum Start in den Mai. Der Eintritt ist frei. Ort: Karl-Marx-Damm 47a, 15526 Bad Saarow.

An gleicher Stelle wird am 1. Mai von 12 bis 20 Uhr um den Maibaum getanzt. Für Unterhaltung sorgen die Fürstenwalder Stadtmusikanten mit Live-Musik, während man Kutschfahrten mit Fred Peter aus Bad Saarow durch den Cecilienpark unternehmen kann. Dazu gibt es Speisen vom Grill und aus dem Suppentopf.

Klassik-Konzert im Gutshaus

Zu einem Klassik-Konzert wird das Trio Magos (span. die Zauberer) am 29. April um 16 Uhr im Gutshaus Sieversdorf (Sieversdorf 1, 15236 Jacobsdorf) erwartet. Der Ensemble-Name ist nicht nur eine Zusammensetzung aus den Vornamen seiner Mitglieder Maxi Hennemann, Goun Kim und Sebastian Hennemann, sondern auch ein Sinnbild für die musikalische Identität der Gruppe. Die drei jungen Musikerinnen und Musiker sind ständig auf der Suche nach neuen Farben, Nuancen und musikalischen Ausdrucksformen, die die besondere Besetzung des Trios aus Klarinette, Violoncello und Klavier bietet und mit denen sie ihr Publikum bezaubern.

Sportlicher Sonntag in Rauen

In der Turnhalle von Rauen (an der Grundschule, Schulstraße) lädt die SG Rauen 1951, wie an anderen Sonntagen auch, am 30. April zu einem „Workout Sunday“ ein. Von 17 Uhr bis 18 Uhr darf Sport gemacht werden.

Maitanz in Storkow

Am 30. April tanzen die Storkower und ihre Gäste auf dem Marktplatz in den Mai. Ab 18.30 Uhr gibt es zunächst einen Festumzug mit Blasmusik, später stehen Maibaumtanz und Disko auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Auf der Getränkeliste stehen Bier, Wein und Cocktails. Von Grill gibt es Spezialitäten.