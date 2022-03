Der Krieg in der Ukraine lässt Benjamin Meise und seine Frau Agnieszka nicht mehr los. Das Paar aus Fürstenwalde hat viele Freunde in der Ukraine. Sie waren von 2007 bis 2010 als Landwirte in dem Land und haben dort geholfen, Ackerbaubetriebe aufzubauen. „Wir haben in dieser Zeit Land und Leut...