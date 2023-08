Es war an einem Morgen in Frühling, ziemlich früh, als einem Mitarbeiter des Heimattiergartens in Fürstenwalde ein unbekannter Gast begegnete. „Er dachte erst, es ist ein Wolf“, erinnert sich Tierparkchefin Katharina Drewitz noch recht gut an das Gespräch danach.

Doch dafür stimmte das Ersch...