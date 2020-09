Den Kopf leicht aus dem Fenster des Löschfahrzeugs gelehnt, setzt Volker Woltersdorf an – rückwärts seitlich einparken und das ohne Kamera und technische Hilfssysteme. Was für viele Autofahrer wohl ein Albtraum wäre, zumal mit einem Fahrzeug dieser Größe, ist für den 50-jährigen Maschinisten der Freiwilligen Feuerwehr Berkenbrück leichtes Spiel. „Das hat gut geklappt“, sagt Wolterdorf nach Abschluss der Übung. Er ist das Fahren ohne Hilfsmittel gewohnt, denn sein 19 Jahre altes Einsatzfahrzeug verfügt ohnehin über keine.

An verschiedenen Orten hat die Feuerwehr Fürstenwalde Übungstationen aufgebaut. Mit dem Schlauchboot über die Spree an der Großen Tränke, ein Unfalleinsatz am OSZ Palmnicken, ein Einsatz in einem verrauchten Gebäude in Berkenbrück und vor der Wache in der Frankfurter Straße ein Fahrsicherheitstraining sind die Stationen an denen sich die Kameraden aus Fürstenwalde und Berkenbrück messen. Vier Teams mit einer je sechsköpfigen Besetzung treten an. „Das ist unsere erste Fürstenwalder Feuerwehr-Rally“, sagt Ausbildungsleiter Jens Günther. Eigentlich wollten er und seine Kollegen an diesem Sonnabend das 140-jährige Bestehen der Fürstenwalder Feuerwehr feiern, doch Corona machte die Pläne zunichte. Nun verbringen sie den Tag damit, sich weiterzubilden.