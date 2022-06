Dass das Stadtfest in Fürstenwalde die Menschen am Wochenende in Scharen herbeilockt, dürfte außer Frage stehen. Wer nach Alternativen sucht, wird in Bad Saarow fündig. Dort findet ebenfalls drei Tage lang im Kurpark das Sommerfest am See statt. Außerdem steht die Eröffnung des Kultursommers am Märkischen Meer an, verschiedene Angebote inklusive.

„Gute Freunde, guter Wein, gute Laune“ ist das Motto des Sommerfestes, hinter dem die Bad Saarower Kur GmbH steht. Es gibt Live-Musik und Kinderunterhaltung. Regionale und überregionale Winzer präsentieren ihre Erzeugnisse, dazu werden weitere kulinarische Köstlichkeiten angekündigt. Am Freitag wird von 16 bis 22 Uhr gefeiert, am Sonnabend von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr.

Start mit den Neuzeller Oktoberfest-Spitzbuben

Am Eröffnungstag treten ab 18 Uhr die Neuzeller Oktoberfest-Spitzbuben auf. Der Sonnabend beginnt mit einem DJ-Liveact ab 14 Uhr. Eine Stunde später folgen die Berlin Rock’N’Rollers. Ab 17.30 Uhr gibt es Country-Rock mit Duke A Billy, ehe als Höhepunkt des Tages ab 20.30 Uhr die Rolling-Stones-Coverband Starfucker folgt.

Am Sonntag steht ab 12 Uhr abermals ein DJ-Liveact auf dem Programm, parallel sind wie bereits tags zuvor Kinderschminken und Töpfern im Angebot. Den Abschluss auf der Bühne macht ab 14 Uhr Joe’s Big Band.

Ausstellungen und ein Chorkonzert