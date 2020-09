Temperaturen um die 30 Grad locken Erholungssuchende ans Märkische Meer in Bad Saarow.

Urlauber aus Nordrhein-Westfalen machen Station mit dem Hausboot am Steg der Saarow Marina. Hans-Dieter Schulz aus Fürstenwalde badet mit Enkelin Nina aus Bayern im klaren See uns Alec Buder verleiht am Cecelienpark Borde für Stand up Paddling. Die Berliner Gaby und Andreas Schneider mit Dackel Frida genießen den Tag im Liegestuhl.