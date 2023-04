Sportfeste für Menschen mit und ohne Handicap gibt es in Fürstenwalde seit mehr als 25 Jahren. Im Vorfeld der diesjährigen Special Olympics World Games in Berlin und Bad Saarow für Aktive mit geistiger und mehrfacher Behinderung wird es eine ganze Reihe von Angeboten geben, für alle Fürstenwalder.

Die große internationale Sportveranstaltung strahlt von der deutschen Hauptstadt nach Brandenburg aus: In Bad Saarow werden die Golfwettbewerbe ausgetragen, und Fürstenwalde ist eine der Gastgeberstädte, die Nationalmannschaften begrüßen und mit deren Sportlern etwas auf die Beine stellen wird.

Gleich zwei Veranstaltungen im Vorfeld der Special Olympics World Games Berlin 2023 werden an der Pfarrer-Bräuer-Grundschule von Rauen bei Fürstenwalde stattfinden. Geplant sind ein inklusives Kinderfest am 1. Juni und ein Sommerfest am 13. Juni, bei dem auch Sportler der Nationalmannschaften aus Bhutan und Lesotho dabei sein werden, die die Host Town Fürstenwalde besuchen werden und mitfeiern sollen.

© Foto: Alexander Winkler Bevor die avisierten Gäste aus Bhutan und Lesotho in die Domstadt kommen, wird bereits ein inklusives Kinderfest gefeiert. Genau zum Kindertag, am 1. Juni. Veranstaltungsort wird die im Grünen gelegene Pfarrer-Bräuer-Grundschule Rauen sein, die vom Fürstenwalder Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev) betrieben wird. Inkludiert in Vorbereitung und Durchführung sind auch die format-Werkstätten für behinderte Menschen Fürstenwalde und die Samariteranstalten.

An der Rauener Bildungsstätte wird es auch am 13. Juni ein Sommerfest geben – dann mit den Sportlern aus Bhutan und Lesotho.

Olympische Fackel wird durch Fürstenwalde getragen

Special Olympics World Games Olympia zuschauen in Bad Saarow – so wird es möglich Bad Saarow So richtig olympisch wird es dann ab dem 14. Juni in der Region Fürstenwalde. Gleich früh am Vormittag, gegen 9.15 Uhr, soll die olympische Fackel durch die Stadt getragen werden. Ziel des gemeinsamen Fackellaufes von hunderten Sportlern wird die Bullenwiese an der Spree sein. Da wird es dann auch die Möglichkeit geben, Triathleten beim Schwimmen, Radfahren und Laufen anzufeuern. Der Triathlon-Verein 1990 Fürstenwalde bereitet unter anderem den Wasserpart in der Spree vor.

Die Gäste aus Buthan und Lesotho bekommen zudem die Chance, die Kunstwerke der Behindertenkunstausstellung „Ermutigung 2023“ zu begutachten und etwas über die Historie der bundesweiten Ausstellungsreihe für Künstler mit Handicap – organisiert von Anfang an immer in den format-Werkstätten Fürstenwalde – zu erfahren. Dafür werden sie nach Dienstdorf-Radlow fahren, wo zu dem Zeitpunkt die Schau traditionsgemäß in der Alten Schulscheune zu sehen sein wird.

Stadt Fürstenwalde richtete spezielle Webseite ein

In den Inklusions-Zusammenhang reihen sich auch ein Tanzevent auf der Bullenwiese der United Dancers mit den format-Werkstätten und die Sommerkino-Angebote mit Filmen über Menschen mit Handicap ein, die von Anja Röhl auch 2023 organisiert werden.

Special Olympics World Games Wie sich Fürstenwalde auf das olympische Feuer vorbereitet Fürstenwalde All diese Veranstaltungen sind auf einer speziellen Internetseite zusammengestellt, die die Stadt Fürstenwalde unter www.inklusion.fuerstenwalde-spree.de publiziert hat.

Darauf wird auch über die Partner informiert, die sich im Netzwerk „Inklusives Fürstenwalde“ zusammengeschlossen haben. Neben der Stadt selbst und dem Seniorenbeirat Fürstenwalde sind dies auch Jusev, die SG Gaselan sowie Pneumant, das ortsansässige Eltern-Kind-Zentrum, Johanniter und DLRG-Kreisverband Oder-Spree, die Wood Street Giants, United Dancers, Hoffnungsthaler Anstalten, die format-Werkstätten für behinderte Menschen und die diakonische Einrichtung der Samariteranstalten.