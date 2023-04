Für die Golfwettbewerbe in Bad Saarow benötigen Zuschauer keine Eintrittskarten. Auch einige Veranstaltungen in Berlin, wie an der Regattastrecke in Grünau, auf dem Alexanderplatz und am Brandenburger Tor können frei besucht werden.

© Foto: Kerstin Schreiber Einmal bei Olympia dabei sein – diesen Wunsch haben nicht nur Sportler, die jahrelang für ihr Ziel hart trainieren. Auch als Zuschauer kann man es erleben, das besondere Feeling, den olympischen Geist. Solche Stimmung soll auch bei den Special Olympics World Games aufkommen, wenn Mitte Juni rund 7000 Athleten aus 190 Nationen in 28 Sportarten antreten.

Und in Berlin, wo die meisten Wettkämpfe stattfinden? Da gibt es ein Mix zwischen kartenpflichtigen Events und solchen Veranstaltungen, die frei zugänglich sind – von Sport bis hin zum Rahmenprogramm mit Festivals, Aktionsständen und Kulturbühnen.

Olympiastimmung am Scharmützelsee und in Berlin

Wer das Feeling spüren möchte, der könnte aus Oder-Spree beispielsweise zum Neptunbrunnen nach Berlin-Mitte pilgern. Dort gibt es vom 15. bis 23. Juni unter anderem Street Food, Aktivitäten unter dem Fernsehturm, Mitmachaktionen, Informationen zum Thema Inklusion und Kreativworkshops. Geöffnet sein soll täglich ab 14 Uhr.

Ohne Eintrittskarten kann man Wettstreite der Special Olympics World Games nicht nur in Bad Saarow, sondern auch auf dem Wannsee beobachten, wo die Segelwettbewerbe am 19./20. Juni sowie am 22./23. Juni stattfinden werden. Und auch die 2000 Meter lange Regattastrecke in Berlin-Grünau kann frei besucht werden. Hier sind die Wettkampftage 21.-24. Juni im Kanu geplant.

Eintrittskarten beinhalten ÖPNV-Ticket für ABC-Region von Berlin

Keine Zuschauer zugelassen sind übrigens nur in der Bowling World an der East Side Galerie in Friedrichshain-Kreuzberg. Dort fehlt schlichtweg der Platz für Zaungäste.