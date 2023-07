„Natürlich küsse ich meine Frau noch gerne. Jederzeit“, beteuert Joachim Uhlich. Ohne zu zögern, legt er seinen Arm um Gattin Monika und gibt ihr auf der Spreewiese in Fürstenwalde einen dicken Schmatzer.

Weit mehr als nur eine Geste unter Liebenden: Küssen ist Balsam für die Seele und gut für die Gesundheit. Grund genug, die Fürstenwalder am heutigen „Internationalen Tag des Kusses“ zum Lippenbekenntnis zu bewegen.

„Bewegen“ ist ein gutes Stichwort. Denn für einen Kuss werden allein im Gesicht bis zu 60 Muskeln bewegt. Je nach Intensität verbrennt der Körper zwölf Kalorien pro Minute. Beim längsten Filmkuss der Welt in der Komödie „You Are In The Army Now“ (1941) könnten die Schauspieler Jane Wyman und Regis Toomey also gut 40 Kalorien verbraucht haben – die zwei gingen stolze drei Minuten und fünf Sekunden in die Vollen.