Wahltag im Löwenberger Land: Am Sonntag, 9. Oktober, soll die Frage beantwortet werden, wer die Nachfolge von Bürgermeister Bernd-Christian Schneck antritt. In der Stichwahl kommt es zum Duell zwischen Stephan Richter (Wählergruppe Bürger für das Löwenberger Land/BLL) und dem unabhängigen Kandidaten (BVB/Freie Wähler). Wie läuft der Wahltag? Bis zum Ende der Auszählung gibt es hier alle wichtigen Informationen.

Wahltag im Löwenberger Land: Am Sonntag, 9. Oktober, soll die Frage beantwortet werden, wer die Nachfolge von Bürgermeister Bernd-Christian Schneck antritt. In der Stichwahl kommt es zum Duell zwischen Stephan Richter (Wählergruppe Bürger für das Löwenberger Land/BLL) und dem unabhängigen Kandidaten (BVB/Freie Wähler). Wie läuft der Wahltag? Bis zum Ende der Auszählung gibt es hier alle wichtigen Informationen.

Zahlen rund um den Wahltag

Alle Wahllokale im Löwenberger Land haben pünktlich öffnen können. Es fehlt kein Schlüssel, die Wahllokale sind eingerichtet, die Urnen stehen bereit. Martina Kranich, Wahlleiterin der Großgemeinde ist mit der Arbeit der Helfer zufrieden.

108 Wahlhelfer sind im Einsatz, damit die 7292 wahlberechtigten Einwohner in ihren Ortsteilen an der Wahl des neuen Bürgermeisters teilnehmen können. „Ich freue mich, dass wir inzwischen einen festen Stamm an Helfern haben, auf den wir zurückgreifen können. Das ist toll“, so Martina Kranich. Immerhin hatten sich in den letzten Tagen einige Helfer krankheitsbedingt abgemeldet. „Da muss ich schnell reagieren können. Aber das hat gut geklappt.“ Denn auch die Zahl der jüngeren Helfer steige stetig, berichtet sie weiter. Es seien viele Hinzugezogene, die sich auf diese Weise in ihren Ortsteilen und für die Gemeinde engagieren wollten. Insofern läuft die Wahl.

Das sind die beiden Kandidaten

Der Werdegang der Kandidaten ■ Stephan Richter ist Kandidat der Wählergruppe „Bürger für das Löwenberger Land“. Unterstützt wird der gebürtige Kyritzer von CDU und SPD. In Linde lebt Richter (Jahrgang 1982) in einer langjährigen Lebensgemeinschaft (zwei Kinder, 9 und 5 Jahre). Er fungiert in seiner Freizeit als Vorsitzender des Löwenberger SV. Nach der Ausbildung zum Vermessungstechniker folgten Anstellungen im Katasteramt sowie bei einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. 2005 holte Richter die Fachhochschulreife nach, um ein Bachelorstudium im Bereich Geoinformation sowie das Masterstudium zum Geoinformatiker anzuschließen. Nach einer freiberuflichen Tätigkeit und einem Engagement bei den Stadtwerken Zehdenick ist Richter nun als Planungsingenieur für Strom- und Telekommunikationstrassen in Groß Dölln tätig. ■ Pieter Schneider tritt als unabhängiger Kandidat an. Unterstützung kommt von den Freien Wählern. Der 50-Jährige bezeichnet sich als glücklicher Vater in einer Patchworkfamilie mit zwei Kindern (25 und 12 Jahre alt). Aufgewachsen in Häsen und Bergsdorf, lebte Schneider 16 Jahre in Falkenthal (o er Gründungsmitglied des Fußballvereins war) und seit 2006 in Liebenberg. Im beruflichen Bereich sammelte er viele Jahre Führungserfahrung in der Entwicklung von Geschäftsfeldern und Teams, unter anderem im Handwerk und Bau, in der Hotellerie, im Eventbereich, der Landwirtschaft, im Versandhandel und im Bereich Medien und IT. Der Falkenthaler Pieter Schneider tritt als unabhängiger Kandidat an und wird von den Freien Wähler unterstützt. Die Mitglieder der Fraktion Linke/FDL werden Schneider (der 50-Jährige ist Gründungsmitglied der Falkenthaler Füchse) in der Stichwahl unterstützen, wie Fraktionschef Ralf Ulrich Steinberg mitteilte. Sie hatten zuvor Michaela Erdner unterstützt. Ralf Wunderlich, Ortsvorsitzender im Löwenberger Land, betont aber, dass seine Partei keine Wahlempfehlung, „außer zur Wahl zu gehen“, abgeben werde.

Stephan Richter, Vorsitzender des Löwenberger SV, kann sich über die Unterstützung von CDU und SPD freuen. Beide hatten sich schon vor dem ersten Wahlgang auf die Seite des gebürtige Kyritzers geschlagen.

So wird im Löwenberger Land gewählt

Knapp 7500 Bürgerinnen und Bürger des Löwenberger Landes sind stimmberechtigt. Am 18. September hatte die Wahlbeteiligung 56,9 Prozent betragen. Wahlberechtigt sind auch diesmal alle Einwohner ab 16 Jahren. In den 17 Ortsteilen gibt es 14 Wahllokale, die um 8 Uhr öffnen. Zehn Stunden später beginnt die Auszählung.

Quorum muss erreicht werden

Der hauptamtliche Bürgermeister wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl für die Dauer von acht Jahren gewählt. Der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereint, gewinnt. Die Mehrheit muss jedoch mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen umfassen. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, so wählt die Gemeindevertretung den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin.

Wo sind die Wahllokale?

● Löwenberg (Sitzungsraum der Gemeinde, barrierefrei), Alte Schulstraße 5

● Linde (Dorfgemeinschaftshaus), Griebener Chaussee 9

● Grüneberg (Alte Schule), Dorfanger 61

● Neulöwenberg (Gaststätte „Charlottenhof“), Neulöwenberger Straße 26

● Liebenberg (Gemeinderaum), Parkweg 4

● Grieben (Gemeindehaus), Dorfstraße 37b

● Großmutz (Gemeindehaus), Großmutzer Dorfstraße 75

● Hoppenrade (Schlosszimmer/Kircheneingang), Parkstraße 2

● Falkenthal (Gemeindezentrum), Am Dorfzentrum 4

● Klevesche Häuser Versammlungsraum der freiwilligen Feuerwehr), Klevesche Häuser 22

● Teschendorf (Kantine), Haupstraße 39

● Gutengermendorf (Gemeindezentrum), Gutengermendorf 104

● Neuendorf (Gemeinderaum), Weg zum See 1

● Nassenheide (Dorfgemeinschaftshaus), Am Dorfanger 25

In Großmutz wählen auch die Glambecker mit, in Klevesche Häuser wählen die Häsener und Neuhäsener mit.