Am Sonntag, 9. Oktober, steht im Löwenberger Land die Stichwahl an. Stephan Richter (links) und Pieter Schneider (rechts wollen Bürgermeister werden. Wenige Tage vor dem Wahltag gerät Axel Klicks, Vorsitzender der Gemeindevertretung, in den Fokus. Was kritisieren die Unterstützer von Schneider? © Foto: Burkhard Keeve