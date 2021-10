Amtsdirektor, Gewo-Chefin und Vertreter der Stadtpolitik in Gransee diskutierten am Montag mit Senioren über die Entwicklungen in der Stadt. Themen unter anderem: eine unliebsame Überraschung vom Denkmalschutz, Gerüchte über Bevorzugung auf dem Wohnungsmarkt und der Mietpreis.