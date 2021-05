Der Stein des Anstoßes: Im Sommer herrscht am Peetschsee sprichwörtlich „wildes Treiben“. So wie andernorts in Erholungsgebieten schwärmen die für Monate in ihren häufig kleinen Wohnungen verharrenden Städter aus, um Urlaub zu machen. Verbote werden dabei häufig ignoriert. © Foto: Thomas Pilz