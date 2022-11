Wie kann die Stadt Fürstenberg von dem geplanten Solarpark in Tornow-Blumenow profitieren? Wer garantiert der Kommune, dass die in Aussicht gestellte Vergütung in Höhe von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde auch tatsächlich fließen wird, wenn das Projekt erst einmal genehmigt ist? Schließli...