In der Nacht zum 8. August 2023 ging bei der Feuerwehr gegen 1.30 Uhr ein Notruf ein. Im Parkhaus am Markt in Velten war ein Feuer ausgebrochen. Vier Fahrzeuge wurden völlig zerstört, das Parkhaus wurde stark beschädigt. Jetzt gibt es einen neuen Ermittlungsstand.

Nur dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte Anfang August Schlimmeres verhindert werden. Die Flammen konnten gelöscht werden. Sie griffen nicht vom Parkhaus nahe der Poststraße auf die benachbarten Gebäude über.

Vier zerstörte Fahrzeuge und Schaden am Parkhaus

Der Schaden ist dennoch beträchtlich. Vor allem die Elektroinstallation des Parkhauses, das der Immobiliengesellschaft Berlinovo gehört, wurde erheblich beschädigt. Berlinovo-Sprecher Ulrich Kaliner gab nach dem Brand an, dass ein Brandsanierer den Schaden näher begutachten solle. Erste Schätzungen der Polizei ergaben, dass der Schaden rund 100.000 Euro beträgt. Personen wurden nicht verletzt.

In der Tatnacht hatte ein Einwohner das Feuer gesehen und die Polizei informiert. Schnell nach dem Feuer wurde eine Ursache vermutet. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Staatsanwaltschaft ermittelt Tatverdächtigen

Nun gibt es Neuigkeiten. Die Polizei hatte den Fall an die Staatsanwaltschaft Neuruppin abgegeben. „Wir haben einen Tatverdächtigen ermittelt“, teilte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer am Donnerstag (21. September) auf Nachfrage mit. Die Ermittlungen dauern noch an, sodass nur wenige Informationen an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Es gelte jetzt, hinreichend Tatnachweise zu sammeln, um weitere Schritte einzuleiten, sagt Pelzer.

Wie diese weiteren Schritte aussehen werden, darf der Oberstaatsanwalt derzeit noch nicht mitteilen. Folglich sei es auch schwer zu sagen, ab wann mit einer Verhandlung zu rechnen sei.

Ob es möglicherweise einen Zusammenhang mit anderen Bränden in dieser Nacht gibt – wie der Müllcontainer, der gegen 0.20 Uhr in der nahe gelegenen Viktoriastraße in Flammen stand –, könne derzeit noch nicht gesagt werden.