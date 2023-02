Diesen Tag wird Martina Meding nie in ihrem Leben vergessen. Am 18. Juni 1972 hielt sie ihre gerade geborene Tochter Clivia im Kreiskrankenhaus Oranienburg im Arm. Es sei ein gesundes Kind gewesen. Am Morgen darauf aber wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Neugeborenes in der Nacht wegen Atembeschwerden i...