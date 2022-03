In Wittstock-Dosse ist am Montag, 14. März 2022, gegen 14 Uhr eine Autowerkstatt an der Papenbrucher Chaussee vollständig in Brand geraten. Sowohl Rettungskräfte als auch die Feuerwehr waren im Einsatz. Es wurde niemand verletzt, zwei Personen mussten kurzzeitig im Rettungswagen versorgt werden.