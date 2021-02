Mit einem Brief an den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) will die Kreisseniorenbeauftragte Sigrid Schumacher (kleines Foto) erreichen, dass der Impfbus in Ostprignitz-Ruppin nicht nur in Notfällen wie am Wochenende, sondern regulär als mobiles Impfzentrum eingesetzt wird....