Die Bürgermeister und Amtsdirektoren in Ostprignitz-Ruppin und Landrat Ralf Reinhardt (SPD) fürchten noch weiter steigende Corona-Infektionen in der Region. Sie wenden sich deshalb in einem gemeinsamen Brief an die Ostprignitz-Ruppiner und bitten sie darum, sich konsequent an die Hygiene- und Abs...