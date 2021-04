Elf Steuermänner sind es, die in fast zwei Jahrzehnten am Ruder der ersten Handballmannschaft des HC Neuruppin standen. Die Sportredaktion fragte nach, wie ihre Zeit nach dem Engagement aussah und was ewig von ihren Aufgaben für den HCN in Gedanken bleibt. Zum Auftakt unserer Reihe steht jedoch ei...