Zahlreiche Einwohner von Ostprignitz-Ruppin wollen den Opfern der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz helfen. Die Kreisverwaltung hat deshalb nun ein Spendenkonto eingerichtet. Zudem werden Ferienangebote für Kinder aus den betroffenen Gebieten geschaffen. Die Feuerwehr des Landkreises hat darüber hinaus die Bereitschaft signalisiert, bei Bedarf Unterstützung zu leisten.

Wie Landrat Ralf Reinhardt (SPD) sagte, könnten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Ostprignitz-Ruppin binnen kürzester Zeit auf den Weg in das Katastrophengebiet machen. Kreisbrandmeister Olaf Lehmann stehe im Austausch mit seinem Amtskollegen im Partnerlandkreis Coesfeld. Dieser ist selbst zwar nicht betroffen. 150 Einsatzkräfte von dort hatten aber dabei geholfen, ein Krankenhaus in Eschweiler zu evakuieren. Wie Ralf Reinhardt sagte, gibt es zudem eine überwältigende Spendenbereitschaft. Deshalb hat der Landkreis nun ein Spendenkonto eingerichtet. „Das sind alles kleine Bausteine, die helfen können und sollen, Leid zu mindern“, so Reinhardt.