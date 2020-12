Am Montagnachmittag verlieh Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Brandenburger SPD-Bundestagsabgeordneten und Vize-Präsidentin des Deutschen Bundestages, Dagmar Ziegler, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für ihre langjährige politische Arbeit und ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten auf kommunaler Ebene sowie in Brandenburg und im Bund verliehen. Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) überreichte die Auszeichnung mit lobenden Worten zu Zieglers Schaffen in Brandenburg und Berlin.

Bundestagsabgeordnete für Ostprignitz-Ruppin

Seit 1990 engagiert sich Ziegler für und in der SPD für den Osten Deutschlands. Zunächst auf kommunaler, dann auf Landes- und Bundesebene. Begonnen mit der Gründung der SPD in Lenzen, dann als dortige ehrenamtliche Bürgermeisterin, im Prignitzer Kreistag, im Brandenburger Landtag und der Landesregierung. Schließlich als Bundestagsabgeordnete für die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und das Havelland. „Ich freue mich sehr über die Würdigung und Auszeichnung meiner langen politischen Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger, die Region und für unsere Gemeinschaft“, so Dagmar Ziegler.

Viele Jahre Ministerin in Brandenburg

Von 2000 bis 2004 war Dagmar Ziegler Finanzministerin, von 2004 bis 2009 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie in Brandenburg. Seit 2009 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages, von 2009 bis 2013 stellvertretende Fraktionsvorsitzende und von 2013 bis 2020 Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Seit November 2020 ist Dagmar Ziegler Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages in der Nachfolge für den verstorbenen Thomas Oppermann.

Engagement in Vereinen nicht nur in der Region

Auch bei Vereinen, Verbänden und Stiftungen ist sie seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig, so beispielsweise im Kuratorium der Peter-Leonhardt-Stiftung, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der Fürst-Donnersmark-Stiftung zu Berlin sowie im Vorstand der Otto-Benecke-Stiftung und der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Darüber hinaus ist sie Sprecherin des Seeheimer Kreises.

Engagement für den Osten Deutschlands

Verkehr Bekommt die Tank- und Rastanlage in Walsleben weitere Lkw-Stellplätze? Walsleben „Ehrenamtlich und politisch habe ich mich in vielen Bereichen für die Belange der Menschen, vor allem im Osten Deutschlands, engagiert“, erklärt die 60-Jährige. „Mir ist besonders wichtig, dass wir uns alle weiter für die Stärkung der demokratischen Werte einsetzen und die Bürgerinnen und Bürger zur politischen Teilhabe auffordern.“ Gerade angesichts der derzeitigen Beschränkungen im öffentlichen und auch privaten Leben bedingt durch die Corona-Pandemie, müssen man präsent sein, so die zweifache Mutter. „Denn viele Menschen in diesem Land leiden unter den gesundheitlichen Folgen des Virus, sind isoliert, weil soziale Kontakte fehlen oder sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, weil sie in Branchen beschäftigt sind, die zur coronabedingt nicht arbeiten dürfen. Da müssen wir vor Ort sein und die Menschen unterstützen“, betont Dagmar Ziegler, die Diplom-Finanzökonomin ist.

Kulturbereich liegt wegen Corona seit März brach

„Und ein besonders wichtiger Teil unseres Lebens liegt seit März dieses Jahres völlig brach, das ist die Kultur. Ob Musik, ob Tanz, ob Theater oder Kino“, so Ziegler. Ein kleiner Lichtblick habe es ab Mai gegeben, als die Einrichtungen mit vielen Einschränkungen wieder öffnen konnten. Im Herbst dann wieder der Rückschlag mit der gänzlichen Schließung der Kulturhäuser. „Es tut weh, an den vielen geschlossenen Türen vorbeizugehen“, so die Politikerin. „Gerade jetzt in der Adventszeit. Das gilt auch für das Schaustellergewerbe, das seit dem vergangenen Weihnachten nicht mehr tätig sein darf. Wie viele andere vermisse ich die Lichter, die Düfte und Genüsse der vielen kleinen und großen Weihnachtsmärkte“, Dagmar Ziegler weiter.

Ziegler betont Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen

„Nichtsdestotrotz sind diese Einschränkungen notwendig, um die pandemische Lage zu beherrschen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und vor allem Menschenleben zu bewahren“, schließt Ziegler.