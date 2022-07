Ein 78-jähriger Autofahrer ist am Wochenende auf der Kreisstraße zwischen Randow und Berlinchen tödlich verunglückt. Der Mann sei mit seinem Auto am Sonnabend (16. Juli) aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte Lars Protz vom Lagedienst der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin am Sonntag mit. Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.20 Uhr.