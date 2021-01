In Oranienburgs Stadtverordnetenversammlung wächst die Kritik an der Amtsführung von Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Der CDU-Stadtverordnete Christian Howe brachte in einem Facebook-Kommentar nun erstmals öffentlich eine „Amtsenthebung“ des Verwaltungschefs ins Spiel. Auch Stad...