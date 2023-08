Bis 2016 war er Mitglied der CDU. Jetzt zieht der Europaabgeordnete Maximilian Krah für die AfD in den Europawahlkampf 2024. In seiner Bewerbungsrede sagte er: „Wir sind inzwischen die spannendste Rechtspartei in ganz Europa.“ Krah hat den rechtsextremen Thüringer Landeschef Björn Höcke auf ...