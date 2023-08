Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird am Mittwoch, 23. August, die nächste Weltkriegsbombe in Oranienburg entschärft. Wie berichtet, sind davon nicht nur 5700 Menschen betroffen, die ihre Häuser bis 8 Uhr verlassen haben müssen. Auch für Pendler und Reisende kommt es im Bahn-Verkehr zu Einschränkungen.

Der Blindgänger liegt am Pankeweg in einer Tiefe von acht Metern. Am Dienstag, 22. August, teilt der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes (KMBD) endgültig mit, ob tags darauf der Blindgänger entschärft wird – oder vielleicht sogar kontrolliert gesprengt werden muss.

Mehrere Bahn-Linien fallen aus

Im Sperrkreis mit einem Radius von 1000 Metern um den Fundort liegt auch der S-Bahnhof Lehnitz. Der Oranienburger Bahnhof ist zwar nicht betroffen. Doch fahren die dort abfahrenden Linien auf der Bahnstrecke nach Berlin direkt durch den Sperrkreis. Die Stadt Oranienburg informiert nun, wann die Züge und die S-Bahnen letztmalig am an den Bahnhöfen halten.

Die S-Bahn S1 wird dabei schrittweise eingeschränkt. Sie verkehrt bis kurz vor 8 Uhr noch planmäßig und mit Halt in Lehnitz. Um 7.51 Uhr rollt die letzte S-Bahn, die in Lehnitz stoppt, in Oranienburg los, 7.55 Uhr kommt die letzte aus Berlin an.

Bis 11 Uhr fahren die S-Bahnen dann noch, halten aber nicht mehr in Lehnitz. Um 11 Uhr wird der S-Bahnverkehr dann endgültig unterbrochen, zwischen Oranienburg und Birkenwerder fahren dann Busse über Borgsdorf.

RB12 um 10.21 Uhr, der RB32a 10.09 Uhr und der IC um 10.03 Uhr. „Auch der Regional- und Fernbahnverkehr muss für die Entschärfungsarbeiten unterbrochen werden“, teilt Stadtsprecher Sebastian Welzel mit. „Kurz nach zehn Uhr rollen die letzten Züge aus Richtung Berlin ein.“ Der RE5 aus Berlin kommt um 10.15 Uhr an, derum 10.21 Uhr, der10.09 Uhr und derum 10.03 Uhr.

Aus Richtung Norden ist vom Vormittag an in Oranienburg Endstation. Nach Berlin ist für den RE5 um 9.40 Schluss, der RB12 in Richtung Berlin startet zuletzt ab 9.30 Uhr, der letzte IC fährt um 9.55 Uhr, der RB32a rollt in Oranienburg zuletzt um 10.45 Uhr weiter nach Berlin.

Die Stadt hat eine Hotline für Fragen rund um den Sperrkreis eingerichtet. Diese ist am Montag, 21. August, und Dienstag von 8 bis 15 Uhr und am Tag der Entschärfung ab 7 Uhr bis zur Freigabe des Sperrkreises unter 03301 600900 freigeschaltet. „Außerhalb dieser Servicezeiten wird ein Anrufbeantworter geschaltet“, so Welzel.