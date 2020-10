Aktuell gibt es im Landkreis Oberhavel 69 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Von Montag zu Dienstag kamen 14 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der Toten ist gestiegen. Das teilt der Landkreis am Dienstag mit.

Zehn Personen sind an oder infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Zuletzt verstarb bereits Mitte August – wie dem Gesundheitsamt in Oberhavel erst jetzt bekannt gegeben wurde – ein 65-jähriger Oberhaveler, der mehrere Wochen in einer Berliner Klinik behandelt worden war, geht es aus der Mitteilung hervor.