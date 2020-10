Wie die Gemeindeverwaltung Birkenwerder am Dienstag erfahren hat, wurde eine Erzieherin der Kita Rumpelstilzchen am Montag, 19. Oktober, positiv auf das Coronavirus getestet.

„Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit alle Kontaktpersonen und wird mit diesen alle weiteren Maßnahmen abstimmen“, heißt es in der Mitteilung aus der Verwaltung.

Um dem Gesundheitsamt die notwendige Kategorisierung aller Kontaktpersonen zu ermöglichen und allen Kindern, Eltern und ErzieherInnen „bestmöglichen Schutz zu gewährleisten“, bleibe die Kita vorsorglich am Mittwoch, 21. Oktober, geschlossen.

Von der Verwaltung in Birkenwerder heißt es: „Die Gemeindeverwaltung steht im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und wird die betroffenen Eltern und Erzieher weiter informieren.“

In den vergangenen Wochen gab es positive Corona-Fälle in mehreren Kitas im Landkreis, unter anderem in Velten, Schildow, Glienicke und Bötzow