Da auch im Mühlenbecker Land die Infektionszahlen rasant steigen, zieht Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) nun erneut Konsequenzen: „Die Gemeinde Mühlenbecker Land wird mit sofortiger Wirkung alle öffentlichen Veranstaltungen verschieben, die nicht zwingend notwendig sind“, teilte er am Montag in einer Pressemitteilung mit.

„Das betrifft das öffentliche Weihnachtsbaumschmücken am Rathaus, zu dem wir sehr gern eingeladen hätten, aber auch die geplanten Anwohnerversammlungen. Wir werden sie 2022 nachholen, sobald sich die Lage entspannt“, so der Bürgermeister weiter.

Gremien tagen weiterhin

Die angesetzten Sitzungen der politischen Gremien werden jedoch stattfinden. Es gelten bis auf Weiteres die aktuellen Nachverfolgungs-, Masken- und Abstandspflichten.

Smaldino rechnet diesen Donnerstag mit einer weiteren Verschärfung der Corona-Regeln Dann trifft sich die amtierende Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Im Rathaus wird auch deshalb nach Angaben von Gemeindesprecherin Rita Ehrlich überlegt, die politischen Sitzungen wieder per Live-Stream zu übertragen. Der Hauptausschuss trifft sich zur Beratung am Dienstag, 16. November, um 18 Uhr im Schildower Bürgersaal. Die Sitzung der Gemeindevertreter findet dort am 29. November ab 18.30 Uhr statt.