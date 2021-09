Kontaktverfolgung in der Pandemie ist bei einer Corona-Erkrankung notwendig, um die Infektionskette unterbrechen zu können. Wird das nicht geschafft, kann ein Besuch im Oranienburger Schlosspark oder beim Sportereignis in der MBS-Arena in der Kreisstadt schnell zum Ischgl von Oberhavel werden. Viel...